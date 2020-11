Íris Abravanel detona separação de Silvio Santos e briga na justiça em 30 anos de união

A separação de Silvio Santos está – novamente – dando o que falar. Isso tudo por conta de uma entrevista de íris Abravanel para o canal da filha, Patricia.

Sem medo de contar a sua versão sobre os fatos, a autora de novelas infantis revelou que passou por uma fase complicada com o dono do SBT. A época conturbada fez com que os dois fossem parar na justiça.

No entanto, como uma boa história de romance, o amor prevaleceu e o casal continuou unido por mais de 30 anos. “Quanto mais a gente ama, mais a gente luta para ficar junto. Ao mesmo tempo que você pensa em separar, você não quer aquilo”, revelou a escritora.

Casados desde 1981, o apresentador e a escritora deram vida as filhas Patricia, Rebeca, Daniela e Renata.

FASE TURBULENTA

Íris Abravanel contou sobre a vida amorosa do dono do SBT. De acordo com ela, o empresário sempre esteve cercado de belas mulheres, mas no final, ela acreditava que foi escolhida por conta do amor.

“Eu acho que o casal fica junto quando quer. Ele não precisava de mim para nada. Ele podia sair a hora que quisesse. Se ele estava comigo, era porque me amava. Sempre foi assim a vida dele, rodeado de mulheres bonitas e mais novas. Então, está comigo porque quer”, completou.

