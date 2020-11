Jojo teme reação da acreana Raissa após eliminação: ‘Não tomou remédio’

"Estou preocupada com a Raissa, como ela deve estar no hotel". em conversa após saída da peoa

Após a eliminação de Raissa Barbosa na noite de quinta-feira (26) em A Fazenda 12, Jojo Todynho se preocupou com a reação dela fora do confinamento. A cantora desabafou com Lipe Ribeiro e disse que estava com medo da modelo ter ficado nervosa e tido uma crise explosiva. “Ela não tomou os remédios”, contou.

“Estou preocupada com a Raissa, como ela deve estar no hotel”, disse Jojo. “Ela não estava irritada, não deve estar quebrando nada”, respondeu Lipe. “Mas ela não tomou remédio hoje”, avisou a funkeira, e o namorado de Yá Burihan questionou o motivo.

“Ela disse que queria sentir a emoção da roça”, respondeu a cantora, que ficou abalada com a saída da amiga. “Mas eu estava com minhas dúvidas desde cedo hoje”, contou ela.

A eliminação de Raissa deixou tanto o público, quanto os participantes surpresos. A modelo já havia voltado de três roças ao longo do confinamento e se tornado uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Fora de A Fazenda 12, a vice-miss Bumbum se manteve tranquila, mesmo quando assistiu aos vídeos que mostravam MC Mirella, Biel, Juliano Ceglia e Victória Villarim tramando para que ela fosse expulsa do programa durante a Cabine de Descompressão. Confira: Jojo desabafa para Lipe que está preocupada com Raissa, após a #EliminaçãoAFazenda. Veja os detalhes da conversa 👀 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/GFw5Zc84s4 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 27, 2020

