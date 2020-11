Leão Lobo diz que Márcia Goldschmidt fez macumba para ele

No dia da estreia, uma surpresa: “Eu falava com ela [no ar], e ela não respondia. A gente ficava numa mesa, ela saía andando pelo estúdio. Todo mundo via, os câmeras. Eles estão lá até hoje e são testemunhas. Toda vez que vou lá, eles lembram dessa história comigo”.

PUBLICIDADE

Um tempo depois, uma segunda surpresa, desta vez inédita em sua carreira na TV. “Quando cheguei para fazer o programa, tinha uma sujeira em volta da minha mesa, umas pedras. Nunca falei que ela [Márcia] fez macumba, porque eu nunca acreditei em macumba e eu nem sabia o que era aquilo”, pontuou ao programa De Tudo Um Pouco, na Jovem Pan.

“Quando cheguei, falei: ‘Está sujo aqui’. E eu sentei. O pessoal: ‘Não, você não podia ter sentado! Isso é macumba!“, recordou ele, que continuou com o relato: “Falaram: ‘Isso foi ela que trouxe e botou para você!’. Bom, ela chegou para começar o programa e a gente tinha que começar abraçado porque era uma ordem a direção. Comecei a fazer o programa, ela olhou e: ‘Olha, o que é aquilo? Aquilo é macumba. É para você ir embora’. Falei: ‘Não acredito nisso. Bobagem’”.

O famoso disse que passou mal no mesmo dia. “Fui tomar banho, quando acabei, estava me penteando, apaguei e acordei no hospital. Falaram que eu era hipertenso. Desmaiei. Fiquei 15 dias no hospital. Falei: ‘Que coisa maluca’. Mas não associei. O pessoal da Gazeta que me ligou e falou: ‘Sabe o que é isso, né?’. Eu: ‘Hipertensão’. Eles: ‘Não, isso é macumba!’”, comentou.

Com Ana Maria Braga, Leão Lobo deixou claro o seu ressentimento. Tudo começou com um projeto pensado por ele e entregue para Eduardo Lafon, diretor da Record na época. O formato, no entanto, parou nas mãos da loira. “Ela veio falar comigo: ‘Você se importa de eu fazer o seu projeto? Lafon passou para mim porque quer uma mulher apresentando. Você vai brigar comigo?’. Falei: ‘Não. Vou brigar com ele, que roubou meu projeto’”, desabafou na época.

O caldo azedou logo depois. “Subimos para fazer o programa ao vivo. Quando entrei no estúdio, fui falar da Letícia Spiller, e ela: ‘Não vem falar da minha amiga aqui’. Fui falar do Clodovil [1937-2009] e foi: ‘Não vem falar do meu amigo aqui’. Percebi que tinha alguma coisa errada. Falei: ‘Essa eu posso contar?’. Ela falou ‘não’, levantou e começou a fazer um discurso para a câmera, como se eu tivesse falado mal dela. Começou a contar uma história que não tinha nada a ver”, lembrou.

“Perguntei: ‘Tenho direito de defesa?’. Ela falou ‘não’ e continuou falando. Levantei e sai chorando”, confidenciou. Quando chegou na sala do diretor, logo ele entendeu do que se tratava. “Ele olhou para mim e falou: ‘Já sei. A loira te sacaneou. Ela faz isso com todo mundo. Liga não. Quanto você quer para aguentar ela?”, questionou.

Confira: