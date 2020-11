Lucas revela bissexualidade, pacto com acreana Raissa e proposta de sexo em casa de swing

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

Eliminado do reality “A Fazenda”, o ex-peão Lucas Maciel, conhecido por Lucas Selfie, abriu o jogo sobre seu relacionamento com a acreana Raissa Barbosa e também sobre os boatos de envolvimentos com homens.

PUBLICIDADE

Nono eliminado do programa, o ex-Pânico revela que nunca escondeu que é bissexual. Para o apresentador, a questão sobre sua sexualidade nunca foi tabu para ele.

“Óbvio que no começo, na adolescência, você fica meio perdido, até pela forma que a sociedade aborda isso. Eu ficava na dúvida como eu conseguia me atrair pelos dois sexos e não ter que tomar um lado. Até que eu entendi que é o que gosto de viver, gosto de tudo, gosto de gente. Gosto de me conectar com as pessoas pela cabeça. É muito mais mental que físico”, contou.

Lucas afirmou que já contou para Raissa sobre sua orientação sexual e que fez convite inusitado para ela. “Lá dentro acabou desenrolando com a Raissa, que é uma pessoa que eu me identifiquei de cara. Sempre deixei tudo muito claro sobre isso pra Raissa. A gente até combinou de marcar uma casa de swing e ela topou. Falei com ela que sou da bagunça, não quero namoro sério, sou meio pra frente”, disse.

“Pra mim, é uma questão muito tranquila, bem resolvida. Não tenho medo de falar nesse assunto, não fico com pé atrás. Me considero livre, raramente eu faço algo que não tenho vontade”, comentou Selfie sobre sua sexualidade.

O romance entre Lucas e Raissa

Para Lucas, seu maior arrependimento foi não ter defendido Raissa na “reunião de condomínio” que Luiza Ambiel convocou, em que contou sobre fofoca que Raissa fez sobre um suposto beijo na boca de Lipe Ribeiro e Jakelyne Oliveira.

O relacionamento de Raissa e Lucas no confinamento foi uma atração à parte. Entre tapas e beijos, o casal conquistou o público. Porém, Lucas avisa que vai conversar com Raissa sobre a relação dos dois fora do reality.

“É uma coisa que não é unilateral. Preciso saber da opinião dela, parar pra conversar, ver o que aconteceu, pedir desculpas. Primeiro ela tem que assimilar tudo do programa e trocar uma ideia. Se não for pra ter um relacionamento, que a gente se tem por muito tempo um na vida do outro, e se for pra ter, vamo embora. Tô bem tranquilo quanto a isso, o tempo vai dizer o que vai acontecer”, explicou.

Veja a entrevista de Lucas completa:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários