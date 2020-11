Luciano, após ficar preso e ser tirado à força da família, diz que Zezé sabia de tudo e desmancha: “Despedida”

Luciano Camargo está passando por um momento muito difícil em sua vida devido a morte do pai, Seu Francisco, que ocorreu na última segunda-feira, 23.

O momento ficou ainda pior, pois o cantor não pode dizer seu último adeus para o pai em seu velório devido a sua saúde. Para quem não sabe, Luciano Camargo foi testado positivo para o COVID-19 e teve que cumprir o isolamento social.

Preso em casa, o cantor desabafou nas redes sociais e fez uma homenagem para lá de especial. Na publicação, os dois aparecem um ao lado do outro.

Luciano Camargo afirmou que sempre teve a sensação de que os momentos que passava ao lado pai seriam os últimos.

“Sua saúde há anos que não era a mesma. Em nosso último encontro semana passada, eu senti um forte aperto no peito, foi diferente, como se eu já soubesse que não poderia estar hoje com ele para me despedir”, começou ele.

As palavras continuaram e o cantor ressaltou o carinho que sente. Mesmo com a morte, os momentos de alegria e amor ao lado do pai continuarão para a vida.

“Vou esperar no tempo dele para um dia poder te abraçar de novo… Pai, meu amor eterno! Minha saudade infinita te amo!!”.

FIM DA DUPLA

Zezé Di Camargo e Luciano são conhecidos por suas inúmeras músicas sertanejas. No entanto, há boatos sobre uma possível separação da dupla, acredita-se que os irmão não se separaram por conta do pai.

No entanto, com a morte do familiar, não se sabe o que acontecerá com a dupla.

Além disso, Luciano gravou um EP de música gospel, isso fez com que os boatos ficassem ainda mais fortes.

De acordo com o portal Splash, do Uol, o cantor tem interesse nesse ramo e Zezé Di Camargo o apoiava: “Ele sempre soube dessa vontade, foi o primeiro a apoiar”.

