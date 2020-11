Luciano Camargo chora a morte do pai: ‘Covid tirou o último abraço

'Da última vez que fiquei com ele, senti que era diferente. Senti que era o último abraço que estava dando no meu pai'

Luciano Camargo homenageou o pai, Seu Francisco, que faleceu aos 83 anos na segunda-feira, 23/11. Em vídeo exibido com exclusividade no Gshow no É de Casa, o cantor falou das boas recordações da vida em família: “Meu convívio, antes de começar a cantar, era normal, com as broncas diárias que a gente tinha. Meu pai era um homem muito correto nas suas atitudes. Mas era um convívio muito doce.”

Emocionado com a perda do pai, Luciano Camargo lamentou não ter tido a chance de se despedir, já que está em isolamento por causa do quadro de Covid-19:

“Essa Covid tirou de mim o último abraço que eu poderia dar no meu pai. A Covid tirou o meu último abraço no meu pai, a despedida, e também tirou aquele abraço de conforto, que até agora não recebi.”

“Eu sei que vou abraçá-lo um dia, eu vou encontrar com o meu pai. Aí vou dar o abraço que não pude dar nele.”

O cantor ainda declarou que esteve com Seu Francisco um pouco antes da internação do patriarca da família Camargo em um hospital de Goiânia. “Estive com o meu pai uma semana antes de ele falecer. No dia que descobri que estava com Covid, estava indo para a Goiânia. Da última vez que fiquei com ele, senti que era diferente. Senti que era o último abraço que estava dando no meu pai. Parece que eu já sabia que a gente não ia poder se despedir de verdade”, afirmou o artista.

