Mayra Cardi tem encontro romântico: “Fazia séculos que eu não sabia o que era isso”; assista

A ex-BBB e coach, que se separou do ator Arthur Aguiar em maio, ganhou até flores

Mayra Cardi ganhou flores e cartão romântico de novo affair! A coach contou nos stories como foi o encontro. “Saí do banho e tinha champanhe me esperando, flores, cartãozinho… Fazia séculos que eu não sabia o que era isso… Não sou fã de flores, mas depende do contexto né meu amor?!”, disparou.

Mayra compartilhou até cliques feitos pelo affair em seu Instagram na manhã deste sábado (28). Os fãs logo repararam no pé que aparece nas imagens. “Minha duvida é de quem esse pé aii ao lado”, disse uma. “Eu indo procurar o pé do Arthur pra comparar”, falou outra.

“Vamos começar um bolão para saber quem é o boy”, pediu uma terceira. “Tá belíssima, mas podia tirar o pé que aparece”, opinou mais uma. “Mas a intenção dela era justamente isso”, respondeu uma internauta.

Entretanto, Mayra esclareceu que não levou ninguém para a sua mansão. “Jamais colocaria um homem na minha casa, com a minha filha. Óbvio que será fora de casa. Também não tenho nada contra a mulher que separa e resolve namorar dentro da própria casa dela. Eu não sou assim, mas não condeno. Fazemos o que a gente quiser da vida. Dentro do eu acredito, não acho que seja bom trazer uma pessoa. Bagunça a cabeça dela”, falou.

Mayra terminou seu casamento de dois anos com o ator Arthur Aguiar em maio, após descobrir diversas traições.

