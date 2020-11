Médica expõe os perigos dos tratamentos de beleza “bizarros” das famosas

De acordo com a dermatologista Luanna Caires, os métodos difundidos pelas beldades podem ser prejudiciais à saúde da pele

É comum passar horas na internet para manter-se atualizado sobre os melhores e mais recentes tratamentos, produtos e truques de beleza. Não se assuste caso, durante as pesquisas, você se depare com algum método peculiar realizado por celebridades.

Em nome da pele perfeita, as famosas recorrem a medidas consideradas um tanto quanto extremas. Banho de cerveja e borrifadas de leite no rosto são apenas alguns dos procedimentos feitos pelas estrelas de Hollywood em nome da estética.

Os tratamentos de beleza são tentadores, afinal, as personalidades esbanjam uma pele invejável. Que o diga as atrizes Sandra Bullock, Scarlett Johansson e January Jones.

A convite da coluna Claudia Meireles, a dermatologista Luanna Caires explica os motivos para não render-se às fórmulas estranhas. Segundo a médica à frente da LC Dermatologia, clínica localizada na Asa Norte, as práticas “esquisitas” difundidas pelas musas apresentam perigos.

Confira os métodos bizarros – mas não tente em casa, alerta a especialista!

Cerveja na banheira

Antes de discorrer a respeito do método realizado por January Jones, Luanna adverte que aplicar ou tomar banho de cerveja não tem comprovação científica em relação a contribuir com a saúde da pele.

Em outubro, a atriz norte-americana confessou inspirar-se na Cleópatra ao misturar água e a bebida em uma banheira para, em seguida, mergulhar.

Preparados em spas, os banhos de cerveja podem chegar a 50 graus com o intuito de causar o relaxamento da musculatura e a sensação de bem-estar.

O procedimento provoca a dilatação dos poros, ajudando na desobstrução. Mas, devido à alta temperatura, pode tirar a camada de proteção, ou seja, a barreira lipídica da pele e, depois, ocasionar o ressecamento.

A médica esclarece que há elementos antioxidantes entre os componentes da bebida. Além da cevada, constam os polifenóis, tirosol e ácido ferúlico.

Contudo, não há estudos que confirmem a eficácia das substâncias contidas na cerveja quando misturadas em água. “Optamos por ativos em forma de creme”, ressalta.

Adeus, olheiras

Sandra Bullock confessou usar cremes para tratar hemorroidas, mas em uma região inusitada. A eterna Miss Simpatia aplica a pomada ao redor dos olhos com o objetivo de amenizar as olheiras e prevenir as rugas na região.

Luanna desvenda as razões pelas quais o método ficou famoso: “Alguns produtos anti-hemorroidas têm substâncias antivasodilatadores.

Pacientes com muitos vasos dilatados nas olheiras podem se beneficiar com algumas substâncias presentes, por exemplo, o extrato de hamamelis, centelha asiática, lidocaína, entre outros”.

Luanna orienta o paciente a procurar um dermatologista. Após avaliação, o profissional irá prescrever medicamentos específicos e com ativos adequados.

“Cremes para a área dos olhos precisam ser formulados com a concentração ideal de uso na pálpebra, e com intuito de evitar irritação. O corticoide presente nessas pomadas podem levar ao afinamento da pele, sem contar outros efeitos colaterais quando utilizados de modo contínuo. É o caso de dermatites e surgimento de manchas. Não é indicado”, defende a especialista.

Banho de gelo

Dentre as adeptas do banho congelante, está a cantora e atriz Lady Gaga. Ao contrário dos tratamentos anteriores, a médica destacou que propõe o método aos pacientes.

Ele ajuda a fechar os poros e deixa a cútis com o aspecto mais lisinho. A baixa temperatura da água diminui a atividade inflamatória da pele.

“Sempre recomendamos por não retirar a barreira cutânea. Tomar banho frio todos os dias é bom para a saúde da pele e do cabelo”, garante Luanna.

A dermatologista explica que pessoas com dermatites ou rosácea devem ficar atentas, pois a pele tende a ficar mais sensível em extremos de temperatura, inclusive quando baixa.

Nessas pessoas, a prática de banho gelado pode causar mais facilmente queimaduras na cútis. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a modelo Lais Ribeiro revelou mergulhar regularmente em uma banheira com gelo.

Ioga facial

Segundo Luanna Caires, a ginástica para o rosto engloba uma série de benefícios. “É indicada aos pacientes que querem corrigir interferências na assimetria facial”.

Também chamado de ioga facial, o procedimento conquistou a atriz Rashida Jones. Mas, antes de colocar em prática, a médica alerta sobre os exercícios acelerarem o envelhecimento.

“Se não for trabalhado com um profissional, é capaz de sobrecarregar os músculos da região frontal e acentuar ainda mais as rugas e linhas de expressão”, frisa.

Água do mar

Um dos segredos de beleza da modelo Hailey Bieber é tomar banho e lavar o rosto com a água do mar. Por conter sódio, iodo e magnésio, o fluido oceânico apresenta melhor propriedade anti-inflamatória e contra bactérias.

A água salgada coopera, ainda, com a cicatrização de feridas. Entretanto, fica a dica de Luanna: “Devido à maior quantidade de sódio, cuidado com a desidratação, irritação e coceira, por reduzir a microbiota normal da pele”.

Outro cuidado está relacionado ao uso do filtro solar. A água do mar facilita a remoção do produto de proteção contra os raios solares.

“O paciente deve aplicar com mais frequência quando tomar banho de água salgada”, aconselha a dermatologista.

Vinagre de maçã

Intérprete da Viúva Negra nas telonas, a atriz Scarlett Johansson contou usar o vinagre de maçã como limpador facial. Obtido a partir da cidra da fruta, o líquido com o status de tempero proporciona alguns benefícios para a cútis, se utilizado de maneira correta.

“Além do ácido acético com potencial microbiano e antifúngico, o vinagre traz na composição o ácido málico, ou seja, um alfa-hidroxi-ácido. A substância promove a limpeza da pele, fazendo uma leve esfoliação e deixando-a iluminada”, enfatiza a médica.

Por ter o pH ácido, o vinagre precisa ser diluído em água. Alguns pacientes podem apresentar dermatites em razão do alfa-hidro-ácido tornar-se agressivo para a pele, por isso, Luanna recomenda investir em produtos dermatológicos em vez de fórmulas caseiras.

Hora do vinho

Tomar banho de vinho tinto também não apresenta comprovação científica. Quem aposta no método é Kymberly Bankier. A atriz de 61 anos considera o método um bom esfoliante.

“Geralmente, são feitos em alta temperatura e ocasiona o efeito relaxante. A bebida tem vários antioxidantes e polifenóis. No vinho, há ainda ácidos que melhoram a pele quando colocamos em concentração e pH adequados. Contudo, nós, profissionais da dermatologia, não indicamos pela falta de estudos mostrando os efeitos”, pondera Luanna.

Borrifadas de leite

Conhecidos há anos, os banhos de leite trazem a sensação de hidratação e de pele limpa. O motivo? A presença do ácido láctico. A modelo Cindy Crawford confessou não sair de casa sem um borrifador com uma mistura da bebida e água.

Ela espirra a solução no rosto e pescoço para hidratar. “Não recomenda-se aplicar leite simples. Existem substâncias contidas no leite presentes em cremes. Esses cosméticos darão mais benefícios, como melhor absorção e resultado, por conta do pH controlado”, esclarece a dermatologista.

Sobre a especialista

Em 2004, Luanna Caires formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ela fez estágio em medicina interna no Jackson Medical Hospital em Miami, nos Estados Unidos. Prestou residência na área de atuação na instituição de ensino onde graduou-se.

Atualmente, a especialista atende os pacientes na LC Dermatologia, localizada na Asa Norte. Referência em tratamentos dermatológicos, estéticos e com uso do laser, a profissional é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do DF (2019-2020).

