Ministro dá ‘até 10 dias’ por volta da energia no Amapá

O ministro explicou que o plano para tentar restaurar a energia em 70% do estado até esta quinta (5) não deu certo, porque a operação é “complexa”.

“O equipamento já foi reparado na sua parte física e agora está havendo a filtragem do óleo do equipamento. Para se ter noção do volume, são 45 mil litros de óleo e temos que ter certeza de que ele está em condições de operação”, disse o ministro.

Na quarta-feira (4), o Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de crise para reverter o apagão e enviou uma comitiva ao Amapá para supervisionar as medidas adotadas para o restabelecimento de energia elétrica no estado.

Na quinta-feira (5), foram anunciados três planos para restabelecer o fornecimento de energia. As opções apresentadas envolvem os estados de Amazonas, Pará e Roraima para envio de peças, motores e transformadores.

Senador eleito pelo Amapá, Davi Alcolumbre destacou as dificuldades operacionais de se socorrer o estado, distante do centro do país e com acesso só de “avião ou de barco.

O presidente do Senado chamou de fatalidade o ocorrido e disse que as autoridades vão investigar e punir os responsáveis. Alcolumbre disse haver “boa perspectiva do ponto de vista técnico” para resolver o problema.

“Lógico que, em algum momento as autoridades vão averiguar e investigar os responsáveis, mas foi uma fatalidade e agora estamos buscando uma solução para o problema”, afirmou