NASA começa semana com bela fotografia de Júpiter

A coloração das nuvens do planeta estão em especial destaque

A NASA decidiu iniciar a semana no Astronomy Picture of the Day compartilhando uma fotografia de Júpiter captada pela sonda Juno, uma imagem que proporciona uma visão especialmente detalhada das nuvens coloridas e distribuídas em faixas horizontais pelo planeta.

A origem dos ventos de Júpiter ainda é motivo de pesquisa assim como a coloração, com os cientistas indicando que pode tratar-se do efeito de luz solar em enxofre e carbono.

É graças a missões como a Juno que conseguimos aprofundar o conhecimento dos planetas do nosso Sistema Solar e, além disso, admirar fotografias como esta.

