Nudes: Gracyanne Barbosa deixa escapar partes íntimas em vídeo

Musa fitness estava fazendo anúncio de uma cinta modeladora e acabou mostrando que estava sem calcinha por dentro do short

Gracyanne Barbosa está tão acostumada a fazer propagandas em suas redes sociais que a sua naturalidade chega a impressionar. Pois bem. Por se sentir tão à vontade fazendo a divulgação de um produto para uma marca no Instagram, a musa fitness acabou mostrando as suas partes íntimas em um dos seus stories, nesta quinta-feira (26).

Enquanto mostrava detalhes de uma cinta modeladora, a mulher do Belo não prestou muita atenção e, ao ressaltar as qualidades da peça, acabou mostrando sua parte íntima no momento em que deu uma leve puxada em seu short para filmar a cinta na região da cintura. Quem viu, viu tudo. Tudo mesmo. Mas a coluna, é claro, deu aquela leve censurada.

