Oscar Magrini revela existência de quarto “do pó e do cu” na Globo

Oscar Magrini contou uma história um tanto quanto inusitada sobre o início de sua carreira, em conversa com Maria Zilda Bethlem.

Ele afirmou que, ao ser apresentado à atriz Cleyde Yáconis, ela lhe disse que, para entrar na Rede Globo, o ator teria que passar por um quartinho suspeito.

Segundo Magrini, o diálogo teria sido assim:

– Para entrar, você precisa participar do quartinho do PC.

– Quem é PC?

– É o quartinho do pó e do cu. Você cheira?

– Não.

– Você dá o cu?

– Não.

– Então não vai entrar.

"Para ser ATOR na globo tem que conhecer o quartinho do P.C "😱😁 pic.twitter.com/2dex22dqUV — WELLINGTON Ricardo (@RicardoWelling) November 25, 2020

Maria Zilda riu e concordou. Magrini contou que só foi trabalhar com Cleyde em 1992 e a lembrou da conversa, que aconteceu em 1988.

“Eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com ela, a mulher era fora de série. Eu não conheci Cacilda Becker, não tenho idade para isso. Mas aprendi muito com dona Cleyde Yáconis”, disse ele.

