Pai de Márcio Garcia em estado grave. “Fiz pouco caso da Covid-19”

O pai de Márcio Garcia, Carlos Alberto Tavares Machado, encontra-se internado na UTI em estado grave com Covid-19. A notícia foi dada pelo próprio Márcio em suas redes sociais.

“Venho mais uma vez aqui, fazer um pedido, agora em nome do meu pai, que está internado em Juiz de Fora, no hospital da Unimed, em estado grave com Covid-19, foi entubado. Não é fácil para um homem da idade dele passar por isso, muito menos para a família”, lamentou.

Márcio contou que foi preciso passar pela delicada situação em que agora se encontra para levar a pandemia do novo coronavírus mais a sério.

“Confesso que, muitas vezes, fiz pouco caso da Covid, achava que não era tão grave, enfim. Sempre, claro, tomando os meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério a doença. Acho que muita gente passa por isso, até ter um caso tão sério, como o do meu pai”, afirmou em seguida num vídeo postado em sua conta oficial de Instagram.

“Então, estou passando por aqui, humildemente, para pedir uma corrente de orações em nome dele. Só estou fazendo isto porque, realmente, não há mais o que fazer. Estamos contado com o apoio da equipe médica, que é excelente”, disse.

