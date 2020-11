Possuída? Andressa Urach, desviada da igreja em escândalo, se incorpora e tem fotos brutais expostas

Andressa Urach tem mostrado nos últimos dias que a fase religiosa e recatada chegou ao fim e tem deixado muitas pessoas confusas com o seu novo comportamento. A ex-participante de “A Fazenda 6”, da Record, compartilhou alguns registros nas redes sociais e chocou com o seu novo visual, bem diferente daquele que era mostrado dentro da igreja.

A apresentadora da Record RS voltou a ser modelo e já posou para uma agência com uma maquiagem pesada e deslumbrante, além de um look todo trabalhado na sensualidade, apesar de pouco do seu corpo ser mostrado nos cliques. A famosa fez questão de excluir fotos antigas e renovou todo o seu feed com registros profissionais.

Andressa Urach chocou alguns fiéis – que a acompanhavam nos últimos anos com o intuito de perceber as suas mudanças desde que deixou de ser uma garota de programa e abandonou as drogas para se dedicar inteiramente à igreja. “Você é linda, mas está com a fisionomia diferente. Desculpa, mas achei pesado. Desejo tudo de bom pra você, não volte ser quem era”, disse um internauta.

Outras pessoas acabaram percebendo que a apresentadora está se afastando o máximo que pode da instituição religiosa. “Abandone a igreja e não Jesus. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor”, disparou outro.

Andressa Urach afirmou que teve uma decepção muito grande com a igreja e está disposta a exigir todo o dinheiro que deu os pastores nos últimos anos, além de estar com “nojo de crente”, segundo suas próprias palavras. Apesar de toda a revolta, a loira explicou que teve uma recaída em relação à Síndrome de Borderline e já voltou a fazer tratamento psiquiátrico.

