Presidente do PSDB diz que Gladson é bem-vindo, mas avisa que eleições são o foco

Bruno Araújo, presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), comentou na tarde desta quinta-feira (5) a possível filiação do governador Gladson Cameli ao partido. Segundo ele, as portas estão abertas, mas o foco são as eleições municipais.

“As portas estão abertas, houve esse convite lá atrás, mas o foco são as eleições municipais deste ano”, declarou.

Araújo frisou que a direção nacional do partido dispõe de uma ótima relação com o governador. No entanto, a decisão de filiação não depende da sigla, mas, sim, do chefe do Executivo. [Capa: George Gianni/PSDB]

