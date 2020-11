Príncipe William sofreu bullying na escola após entrevista polêmica de Diana

Declarações sobre o affair de Charles com Camila Parker-Bowles resultaram na primeira briga de Diana com o filho

O Príncipe William foi alvo de bullying de seus colegas de escola após a entrevista bombástica concedida por sua mãe, a Princesa Diana (1961-1997), ao jornalista Martin Bashir, no programa ‘Panorama’, do canal de TV britânico BBC, em 1995.

Os ataques e provocações ao primogênito de Lady Di com o Príncipe Charles, com 13 anos na época da entrevista, foram reveladas por Simone Simmons, amiga pessoal de Diana, em entrevista ao jornal britânico Daily Star.

PUBLICIDADE

A entrevista histórica concedida por Diana a Bashir foi marcada pelo primeiro pronunciamento público da princesa sobre o affair de Charles com Camila Parker-Bowles, hoje esposa do primogênito da Rainha Elizabeth 2ª. A conversa foi assistida por 23 milhões de pessoas e é lembra pela fala de Diana afirmando que “havia três pessoas no casamento”, em referência ao relacionamento de Charles com Camila.

“As pessoas na escola dele ficaram o chamando de vários nomes”, disse a fonte do Daily Star sobre o bullying sofrido por William após à exibição da entrevista. “É óbvio, aquilo tudo foi muito noticiado pelos jornais e ele contou para a família como foi muito provocado na escola por causa disso”.

O contato da publicação também relata que a entrevista dada por Diana e os ataques sofridos por William na escola resultaram na primeira e uma das únicas grandes discussões do príncipe com sua mãe.

A polêmica entrevista de Diana a Bashir voltou a ser notícia recentemente, após o irmão da princesa acusar o jornalista de ter inventado que tinha informações secretas sobre Charles para repassar, em troca da participação dela em seu programa.

Charles Edward Maurice Spencer, o conde Spencer, irmão mais novo de Diana, disse que a Martin Bashir conseguiu a entrevista prometendo passar para a princesa informações sobre o suposto affair de Charles com a babá dos filhos deles.

O conde afirmou que as promessas do jornalista foram posteriormente comprovadas como falsas e pede que os diretores da BBC realizem uma investigação interna para apurar os métodos e as apurações de Bashir ao longo dos anos.

Galeria de imagens:

Princesa Diana e o jornalista Martin Bashir no programa Panorama, em 1995 [Foto: Getty Images] Príncipe William, segundo nome na linha de sucessão ao trono britânico [Foto: Getty Images] O Príncipe Charles e a Princesa Diana na última aparição pública dos dois como casal, em uma viagem à Coreia do Sul em novembro de 1992 [Foto: Getty Images] A Princesa Diana (1961-1997) entre os filhos, Príncipe William e Príncipe Harry, em um evento realizado em Londres em maio de 1995 [Foto: Getty Images O irmão da Princesa Diana e tio dos príncipes Harry e William, Charles Spencer, com a esposa, no casamento do sobrinho com Meghan Markle [Foto: Getty Images]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários