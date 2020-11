Professor vítima de latrocínio em Rio Branco esteve em bar com acusados antes do crime

Um novo vídeo que o ContilNet teve acesso mostra o professor José Geraldo Alves, de 45 anos, vítima de latrocínio, em um bar com os dois acusados do crime.

Nas imagens é possível ver o professor pagando a conta, enquanto os dois envolvidos no roubo seguido de morte esperavam a vítima próximo ao caixa.

Um dos acusados usa boné e uma camisa listrada e o segundo, camisa preta. Antes de efetuar o pagamento da despesa, o funcionário público ainda se vira para a dupla e observa o diálogo.

Depois, os três deixam juntos o estabelecimento comercial.

De acordo com a investigação da Polícia, após permanecer no bar por quase duas horas, o professor, juntamente com os dois jovens, seguiu para o apartamento, localizado na Rua 16 de outubro, no Bairro 15.

Eles chegaram no imóvel por volta das 23h da noite de domingo (8). Às 2h20 da manhã de segunda-feira (9), a dupla deixa o apartamento da vítima com mochilas e malas de viagens cheias de roupas.

Na terça-feira (10), o corpo do professor foi encontrado amarrado em cima da cama. A perícia constatou que vítima foi morta por asfixia.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos pode entrar em contato pelo WhatsApp da Polícia Civil no número 99992-2111.

