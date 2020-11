PSL reprova mensagens do coronel Kinpara e se solidariza com candidato a vereador

O PSL do Acre se posicionou, na terça-feira (3), sobre o vazamento de uma conversa privada do coronel da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), Marcos Kinpara – irmão do candidato do PSDB à prefeitura, Minoru Kinpara –, com uma pessoa não identificada.

Em nota, o partido se solidariza com Hildegard Paschoal e reprova as acusações. Na disputa por uma vaga à Câmara Municipal, o filho do ex-deputado federal e ex-comandante da PM, Hildebrando Pascoal, foi rotulado pelo coronel Kinpara como “não confiável”.

A mensagem provocou um mal-estar na aliança entre PSL e PSDB, que compõem a mesma chapa. “Não confio no seu candidato a vereador. Ele não apoia Minoru de coração. Tenha cuidado para não se decepcionar”, dizia um trecho do texto atribuído ao irmão de Minoru.

Leia, na íntegra, a nota do PSL:

