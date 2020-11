Record tem prejuízo milionário após eliminação de Raissa e público revoltado parte pra cima da emissora

Raissa Barbosa foi uma das grandes protagonistas do reality da Record, A Fazenda 12. Amada por uns e odiada por outros, é inegável que a ex-vice Miss Bumbum roubou a cena e protagonizou vários dos melhores momentos da temporada, como da vez em que jogou creme no jornalista Cartolouco ou da vez em que armou barraco com Carol Narizinho.

A peoa foi a quarta participante que conseguiu mais seguidores nas redes sociais após a estreia do programa, acumulando 1.6 milhões de novos fãs, ficando atrás somente de Jojo Todyinho, Mc Mirella e Matheus Carrieri, respectivamente.

Por esse motivo, sua eliminação na noite de ontem (26/11), causou estranheza no público, que ficou chocado ao assistir a permanência de Mariano e Lidi Lisboa, enquanto Raissa foi excluída do jogo com apenas 25,58% dos votos.

Os internautas se revoltaram com o resultado e subiram hashtag pedindo justiça por Raissa, que de acordo com eles sofreu de manipulação na emissora do bispo. Os assuntos ‘Manipulação’ e ‘Record Lixo’ que chegaram aos primeiros lugares nos trend topics do Twitter, logo ganhou um novo desdobramento: um cancelamento em massa do Playplus, o serviço de streaming da Record.

Parece que o boicote contra a plataforma tem funcionado. De acordo com informações do portal Alfinetadas dos Famosos, o Playplus já perdeu mais de 82 mil assinantes gerando prejuízo de 1 milhão de reais para a Record. Vale lembrar que o serviço já havia sido duramente criticado antes, após várias reclamações de cortes da edição e lentidão na exibição de A Fazenda, parece que a eliminação foi só um motivo a mais para que os usuários se enfurecessem de vez.

