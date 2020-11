Sexta-Feira 13: Veja lista de todos os filmes da franquia do Jason, do pior ao melhor

Nada melhor que relembrar os filmes de Jason em plena sexta-feira, 13. Apesar de não serem longas aclamados pela crítica – pelo contrário, na verdade -, a franquia de terror conquistou diversos fãs ao longo dos anos. As informações são do Consequence of Sound.

Sexta-Feira 13 abraça o gênero slasher do terror, no qual um assassino em série comete diversas atrocidades com pessoas aleatórias. Com muito sangue e baixo orçamento, a franquia alcançou popularidade, e conseguiu lançar 12 filmes do “universo de Jason”.

Por isso, o site Consequence of Sound listou todo os filmes de Sexta-Feira 13, do pior ao melhor:

12. Sexta-Feira 13 (2009)

11. Jason Vai para o Inferno: A Última Sexta‑Feira

10. Sexta-Feira 13 – Parte 8: Jason Ataca em Nova York (1989)

9. Sexta-Feira 13 – Parte 5: Um Novo Começo (1985)

8. Jason X (2001)

7. Freddy Vs. Jason (2001)

6. Sexta-Feira 13 – Parte 7: A Matança Continua (1987)

5. Sexta-Feira 13 – Parte 3 (1982)

4. Sexta-Feira 13 – Parte 2 (1981)

3. Sexta-Feira 13 – Parte 6: Jason Vive (1986)

2. Sexta-Feira 13 – O Capítulo Final (1984)

1. Sexta-Feira 13 (1980)

