Simaria afirma que o sexo com o marido é em espanhol: “Ficamos loucos”

Casada desde 2010 com o espanhol Vicente Escrig, Simaria (da dupla com Simone) falou um pouco do relacionamento dos dois com o apresentador Otaviano Costa.

Durante o sexo, o casal só fala em espanhol. “É uma língua que envolve a gente. Nós ficamos muito loucos!”, comentou a Coleguinha. Mas em bom humor a cantora afirmou que as brigas ficam na língua mãe mesmo, em bom português, e adicionou que o marido já é praticamente um nativo.

Quando questionada se era fluente no idioma, afirmou que faltam algumas palavras, mas que em qualquer parceria com artistas de língua espanhola, ela quem faz as tratativas.

