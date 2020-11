SP: Alunos das escolas públicas serão aprovados automaticamente em 2020

PUBLICIDADE

São Paulo segue o modelo adotado por outros países com o fechamento das escolas. O Secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares, precisa homologar a decisão. Ele já antecipou que nenhum aluno seria reprovado . Os anos de 2020 e 2021 serão considerados um único ciclo de letivo continuado, com 8 bimestres a serem considerados.