Fala Operacional entrevista chefe do Pelotão de Operações com Cães

O podcast Fala Operacional recebe, nesta quinta-feira (23), o 1º tenente BM Eduardo, chefe do Pelotão de Operações com Cães, em entrevista transmitida pelo canal da TV ContilNet Notícias.

Durante a conversa, o oficial deve abordar o trabalho desenvolvido pela unidade especializada, responsável por atuar em missões estratégicas como buscas, resgates, localização de pessoas desaparecidas, apoio em ocorrências e ações preventivas.

A entrevista também deve destacar o treinamento dos cães operacionais, a preparação das equipes e a importância do serviço prestado à população em situações de risco e emergência.

O Pelotão de Operações com Cães tem papel fundamental em ações que exigem rapidez, técnica e precisão, sendo referência no emprego de animais treinados em operações específicas.

A participação do 1º tenente Eduardo integra a proposta do programa de aproximar a sociedade das forças operacionais e mostrar os bastidores do trabalho realizado diariamente pelas corporações.

A entrevista vai ao ar nesta quinta-feira pelo canal da TV ContilNet Notícias.