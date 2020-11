Thiago Lisboa curtindo férias no RJ, casórios, destaques e mais na coluna da Léia Lima

EN RIO

Thiago Lisboa esbanja irreverencia e estilo nas mais belas paisagens do Rio de Janeiro. A cidade que fala por si só ganha uma pitada a mais de beleza sob o olhar desse moço que sabe extrair o melhor de qualquer lugar.

CASAMENTO COUNTRY

Amei as fotos, a autenticidade de cada detalhe do enlace do casal Diana Reis e Rodrigo Fernando. Tudo em volta da natureza, campo e uma pegada country que deixou o evento muito bacana. Felicidades aos noivos!

ENLACE NA MODELO

Falando ainda em casamento, muito lindo o cenário escolhido pelos recém casados Alice e Jonatas. Como sempre a Chácara Modelo, se enche de beleza e trás cenários incríveis para as mais belas fotos. Muito bom gosto dos noivos.

DE FAMÍLIA

A beleza e simpatia da querida Nena Moureira é de família, e a foto ao lado de dona Alzira é prova de que é verdade o dito, filho de peixe, peixinho é. Linda, elegante e cheia de vitalidade a matriarca completa 83 primaveras no melhor dos estilos. Parabéns da coluna.



BELA

Muito bacana ver como a coragem de muitas acreanas mudam seus destinos, e olha aí a minha amiga Marcia Evangelista provando que quem não arrisca, não sai da mesmice. Isso mesmo, há 3 anos ela arriscou uma mudança total e esta aí, linda, feliz e contando histórias.



