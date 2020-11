VÍDEO: História de Bento viraliza e jovem tutora ganha mais de 120 mil seguidores em 24h

Açucena Guirra viu seu perfil do Instagram bombar depois que famosos compartilharam sua história inusitada e divertida

O vídeo inusitado e divertido que você verá no fim da matéria viralizou no Instagram nesta sexta-feira (27), depois que os atores Bruno Gagliasso e Bruna Linzmeyer resolveram compartilhá-lo espontaneamente, além de outros perfis com grande alcance na rede social.

“Olha essa história!!! Vou te falar que se a Títi aparece em casa com um bode… eu ia amar!!! kkkkk”, brincou Bruno com o post. “Cinema contemporâneo @sucss.s”, classificou Bruna, que fez outros atores e atrizes deixarem suas risadas na caixa de comentários da postagem.

Gravada e narrada de maneira bem original 4 meses atrás pela jovem Açucena Guirra, de Senhor do Bonfim, na Bahia, a filmagem conta a história de Bento, o bode que ela acabou comprando em uma feira de rua – e que gerou contragosto no pai.

“Fui na rua pra resolver minhas coisas e, resultado, voltei com um bode. […] Levei o bode pra conhecer a casa. Tava tudo dando certo, eu tava adorando minha experiência como mãe, mas adivinha só? Meu pai mandou eu devolver o bode”, começou revelando. A tentativa de devolução, porém, não deu certo, e o bode ganhou uma segunda chance no novo lar.

“O feirante não aceitou, disse que já tinha gastado o dinheiro”, relatou a moça, que ficou por 40 minutos tentando ela mesma fazer a revenda, até que sua mãe ligou: “Mandou eu assumir meus BO e voltar pra casa”.

“Chegando em casa, me surpreendi. Mais empolgada que eu, só tinha minha mãe”, seguiu, contando que sua mãe, que se autointitulou de ‘avó’, já havia providenciado mamadeira e leite para o filhote.

Um pouco menos simples do que convencer a família foi conseguir alimentar o bode, como ela contou em seguida. Para descobrir o desfecho dessa história, dê o play abaixo.

Spoiler: Bento e Açucena viraram celebridades instantâneas na web e, com isso, ela ultrapassou 124 mil seguidores (e contando!) em menos de 24 horas – tamanho sucesso, ela, que se define bem-humoradamente como “digital bonfinenser | blogueira improvisada”, já está até com um assessor para cuidar das ofertas de parceria que estão aparecendo.

Assista:

