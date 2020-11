Vídeo mostra Kardashians chorando com holograma do pai, que morreu há 17 anos

Kim, Khloé e Kourtney Kardashian perderam o seu pai, o advogado Robert Kardashian, em 2003

As irmãs Kim, Khloé e Kourtney Kardashian se emocionaram com um vídeo que recriou o pai delas, Robert Kardashian, digitalmente. O advogado faleceu há 17 anos.

O clipe foi apresentado durante a festa de aniversário de Kim, que foi organizada em uma ilha particular no final de outubro. A socialite de 40 anos ganhou a homenagem do seu marido, Kanye West.

No Instagram, Kim compartilhou um registro do momento em que ela, Kourtney e Khloé assistem ao holograma de Robert Kardashian. “Faça o que você está fazendo, Kimberly. Você é uma alma linda. Saiba que tenho muito orgulho de você e que sempre estou com você. Eu te amo, Kimberly”, diz a mensagem de aniversário.

Quando o vídeo termina, é possível ver as irmãs Kardashians chorando. Enquanto enxuga as lágrimas, Kim diz a Kanye por uma chamada em vídeo: “Obrigada por isso. Sério, obrigada”. Veja abaixo (a partir dos 5’05”):

Robert Kardashian faleceu em 30 de setembro de 2003, aos 59 anos, após lutar contra um câncer no esôfago. Kim, Khloé, Koutney e o caçula Rob são frutos do seu casamento com Kris Jenner.

Após sua festa de aniversário, Kim compartilhou com seus seguidores outro vídeo da mensagem especial organizada por Kanye West. “Uma surpresa especial do céu. Um holograma do meu pai. É tão realista, e nós assistimos a isso várias e várias vezes, com várias lágrimas e muita emoção. Nem posso descrever o quanto que significou para mim, para minhas irmãs, meu irmão, minha mãe e meus amigos mais próximos podermos passar por isso juntos. Muito obrigada por esta memória que vai durar por uma vida toda, Kanye”, ela escreveu na legenda da publicação.

