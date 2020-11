Vitorioso, Bocalom é recebido ao som de “We Are de Champions” em diretório na Capital

Depois de sair vitorioso no segundo turno das eleições em Rio Branco, o futuro prefeito Tião Bocalom (Progressista), eleito com 104.746 votos, foi recebido no seu diretório ao som de “We Are de Champions”, da banda Queen.

O espaço foi tomado por militantes e eleitores, que em uma só voz acolheram o progressista com palmas, bandeiras e gritos.

Bocalom cumprimentou a todos e subiu para o trio elétrico energizado.

O seu principal apoiador e marido da futura vice-prefeita Marfisa Galvão, o senador Sérgio Petecão, entrou ao lado do campeão gritando “Bota pra moer”.

“O sentimento é de eterna gratidão”, disse Petecão.

Marfisa destacou que a vitória “foi de lavada”. “É muita emoção. Que coisa linda esses jovens que têm levado Bocalom e Marfisa no coração. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer a todos os apoiadores dessa campanha linda e que não tiveram medo de abraçar essa candidatura. Foi de lavada. Obrigada!”, disse à reportagem do ContilNet.

Lene Petecão (PSD), o deputado José Bestene (PP) e a senadora Mailza Gomes (Progressista) também participaram da festa.

“Muito obrigada por terem acreditado e confiado em Bocalom e Marfisa. Vocês colocaram o coração nesse projeto. Vão ter agora uma grande oportunidade de cuidar dessa gente, fazer Rio Branco se desenvolver com emprego e renda”, disse Mailza aos eleitores.

