Tião Bocalom e Marfisa Galvão são eleitos prefeito e vice de Rio Branco

Os rio-branquenses escolheram neste domingo (29) Tião Bocalom (PP) e a vice Marfisa Galvão (PSD) para administrarem a cidade pelos próximos quatro anos.

Os candidatos da coligação Produzir Para Empregar foram eleitos com mais de 60% votos válidos contra quase 38% da adversária Socorro Neri (PSB), que finaliza em dezembro seu curto mandato como prefeita de Rio Branco.

Bocalom obteve quase 103 mil votos nas urnas. O ex-prefeito de Acrelândia recebeu o apoio de três dos cinco adversários derrotados na primeira etapa do pleito.

Já Socorro Neri, que no primeiro turno obteve 40.250 votos, desta vez foi escolhida nas urnas por mais de 60 mil eleitores.

Esta é a terceira eleição em que Bocalom disputa a prefeitura de Rio Branco. Em 2012, pelo PSDB, ele concorreu, sem sucesso, contra o ex-prefeito petista Marcus Alexandre. Quatro anos antes, também como tucano, perdeu para Raimundo Angelim (PT).

Em 1992, ele foi eleito o primeiro prefeito de Acrelândia, no interior do estado. Venceu novamente as eleições na cidade em 2000, sendo reeleito quatro anos mais tarde, renunciando ao mandato em 2006 para concorrer ao governo do Acre, o qual disputou em outras duas ocasiões, em 2010 e 2014, perdendo todas elas para o PT.

Bocalom é formado em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari e em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Umuarama, ambas no Paraná. É casado com Elisabeth Aparecida Rodrigues, com quem tem uma filha.

