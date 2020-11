Whindersson Nunes e namorada trocam beijos em noite com amigos

Após publicar as primeiras fotos com a namorada, o humorista revelou que já escreveu uma música para a amada e se declarou

Whindersson Nunes e a namorada, Maria Lina, estão curtindo a noite desta sexta-feira (6) com amigos. A especialista que fez harmonização facial na estudante de Engenharia está no grupo e, em seu Instagram, “flagrou” o casal em clima de romance, aos beijos e abraços.

O casal tem movimentado a web com o namoro, assumido nesta semana. Mais cedo, após o humorista compartilhar em seu Instagram uma foto num fervedouro do Jalapão, um seguidor comentou “solteiríssimo”, e a estudante de Engenharia logo rebateu: “Tá não”.

Após publicar as primeiras fotos com a namorada, o humorista revelou que já escreveu uma música para a amada e se declarou. “Ela gosta muito de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querem se aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão… Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz Cerrado, daí vocês tiram”, disse ele pelo Twitter.

