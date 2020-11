Zezé Di Camargo toca sanfona e canta ‘É o Amor’ no velório do pai, Francisco Camargo

O cantor Zezé Di Camargo tocou sanfona e cantou a música ‘É o Amor’ no velório do pai, Francisco de Camargo, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. A música foi o primeiro sucesso da dupla do artista com Luciano Camargo. Emocionado, Zezé foi amparado pela filha Wanessa e pelo irmão Wellington. Diante da situação, os cantores Di Paullo e Paulino seguiram cantando em homenagem a Seu Francisco, como era conhecido.