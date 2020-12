2020 o ano marcado por separação e traições: Gusttavo Lima, Luan Santana e Whindersson Nunes

O final do ano está quase aí, e como de costume, relembramos os momentos mais quentes que ocorreram no mundo dos famosos. Não é novidade para ninguém que o ano não está sendo dos melhores, mas dessa vez, nós do TV Foco escolhemos as separações mais polêmicas na Retrospectiva 2020.

GUSTTAVO LIMA E ANDRESSA SUITA

Em primeiro lugar não poderia ser ninguém menos que Gusttavo Lima e Andressa Suita. Considerados um dos casais mais queridinhos, o sertanejo pegou os fãs – e a mãe de Gabriel e Samuel – de surpresa ao anunciar o desejo de colocar o ponto final na relação em outubro.

Após cinco anos de casamento, os dois tiveram seus nomes envolvidos em polêmicas de traições e possíveis reconciliações. Discretos, os artistas não realizaram pronunciamentos oficiais sobre os boatos de separação, os dois apenas seguiram sua vida e assinaram os papeis do divórcio.

