A Fazenda 12: Mateus, Jojo e Lidi são os indicados da 14ª Roça

Com o fim das Provas do Fazendeiro, todos os três indicados vão direto para a eliminação, realizada neste sábado (12/12)

Começou a maratona de Roças que irá eliminar quatro, dos sete participantes de A Fazenda 12 até a grande final, no dia 17 de dezembro. Nesta sexta-feira (11/12), os famosos, que esperavam por figurinos de festa, foram surpreendidos pelo apresentador Marcos Mion com a notícia da formação fora de data.

Com o fim das Provas do Fazendeiro, apenas três peões foram parar na berlinda. O primeiro a sentar no temido banquinho foi o ator Mateus Carrieri, indicado pela fazendeira Stéfani Bays. Votada por Biel e Lidi, Jojo acabou sendo a mais votada pela casa e ocupou a segunda vaga. Coube à funkeira escolher o terceiro roceiro, e puxou Lidi.

Veja como votou cada participante:

Stéfane Bays (Fazendeira): Mateus Carrieri

Lipe Ribeiro: Tays Reis

MC Biel: Jojo Todynho

Mateus Carrieri: Lidi Lisboa

Jojo Todynho: MC Biel

Tays Reis: Lipe Ribeiro

Lidi Lisboa: Jojo Todynho

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários