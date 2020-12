Adriane Galisteu relembra nu artístico na Playboy e ajuda financeira de Ayrton Senna

A apresentadora foi bem clara que o primeiro ensaio fotográfico, que vendeu aproximadamente 1 milhão e 252 mil exemplares, foi um divisor de águas: “Mudou minha vida! Foi a partir desse momento que me tornei independente financeiramente. Comprei meu apartamento, paguei as dívidas do meu irmão… Esse foi o primeiro dinheiro importante que ganhei na vida“.

Galisteu confessou que arranjar tempo para namorar Ayrton era complicado, devido a rotina puxada na Fórmula 1. Por isso, o piloto deu seu jeito: “Como ele pediu para que eu ficasse com ele, acompanhasse ele nas corridas, ele pegou a média do que eu ganhava… Ele nunca deu uma fortuna. Eu era arrimo de família. Não tinha quem pagasse as contas“.

“Ele foi comigo na Elite, viu mais ou menos quanto eu ganhava, pegou esse valor e começou a entregar na conta da minha mãe, todo mês. Muita gente pensava que ele me pagava para eu estar com ele… Não tinha alternativa! Era isso ou nem dava para namorar. O que ganhei dele foi um pijama e um carro que tenho até hoje“, continuou a famosa, explicando como e porque surgiu essa ajuda financeira do então namorado famoso e negando a fama de interesseira.

Além disso, Adriane Galisteu lembrou da morte do irmão em 1996, diagnosticado com AIDS, contraída por causa do vício em drogas, numa seringa compartilhada. A entrevistada, que viu seu irmão emagrecendo e perdendo dentes desde 1994, contou que Ayrton Senna a apoiava: “Conhecia meu irmão, minha mãe e minha verdade. Falei, quando vi que era namoro, porque vai que saía uma nota. Ele catou, entendeu e sempre me ajudou“.