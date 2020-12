Alok contrai Covid e adia live de fim de ano

O DJ Alok, 29, revelou nesta terça (1º) que contraiu o novo coronavírus. Em vídeo publicado no Instagram, ele disse que está bem, mas teve que adiar a live especial de fim de ano que aconteceria nesta sábado (5) para 19 de dezembro.

“Estou praticamente sem sintomas, mas preciso ter responsabilidade e coerência. Jamais colocaria outras pessoas em risco, então, preciso me manter isolado”, afirmou.

O DJ também informou que sua mulher, Romana, que está grávida de sete meses de Raika, está bem. O filho mais velho do casal, Ravi, está com a avó. “A gente segue firme aqui. Hora de se cuidar”, completou.

A apresentação do dia 19 será transmitida pelo canal do YouTube de Alok e também no Multishow.

Este será o primeiro especial de fim de ano feito pelo DJ, que pediu para fãs, colaboradores, fornecedores e parceiros não abandonarem o projeto.

“Por favor, não larguem a minha mão agora, eu preciso de vocês. Eu prometo que a gente vai fazer uma super entrega dia 19 de dezembro, vai ser algo único e muito especial, porque estamos trabalhando há meses nesse projeto”, concluiu.

