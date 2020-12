Amigo de Luciano Huck, Neymar é detonado pelo irmão do apresentador

Neymar é um dos melhores amigos de Luciano Huck, mas não foi poupado pelo irmão do apresentador, o cineasta Fernando Grostein. No Instagram, ele fez um post detonando a atitude do jogador em promover aglomerações.

Para o Réveillon deste ano, Neymar convidou 500 pessoas para dias de farra em uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e o irmão do apresentador disparou:

“Neymar mostra que é só mais um neste enredo, perpetuando maus exemplos“.

“Um péssimo uso dos seus privilégios. Tem gente morrendo! Estamos perdendo pessoas queridas! E o cara quer fazer um réveillon para 500 pessoas? Depois conserta e fala que são 150?“, questionou.

“Minha sugestão se não dá para segurar, junta 10 e não fala para ninguém. Que vergonha sem fim! Toda vez que entro num Uber no exterior, me perguntam da onde sou. Falo que sou brasileiro e sempre tem duas respostas: futebol e mulheres lindas“, relatou.

“Numa boa, o Brasil do meu coração toca Tom Jobim, Caetano. Futebol para mim é motivo de desgosto, vergonha e acima de tudo, desprezo. Me desculpa se sou um brasileiro que detesta futebol e seu mundo, mas ao invés de ficar bravinho com meu post fica a sugestão: faça algo para este esporte deixar de ser este mar de lama e vergonha“, disse ainda.

“O futebol brasileiro emana o pior do pior. É o início de uma lavagem cerebral nos garotos, o braço do clube do bolinha cujo lema é praticar homofobia (quem lembra da torcida do Palmeiras berrando que Bolsonaro ‘vai matar viado?’), machismo (Robinho, Goleiro Bruno) e corrupção (esta semana o Marin foi flagrado se deliciando num resort de luxo ao invés de cumprir sua pena)“, completou.

Confira:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários