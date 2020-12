Ana Maria desmente boato de aposentaria e cita férias: ‘Mereço’

No 'Mais Você', apresentadora nega que vá parar de trabalhar e anuncia férias no início do ano: 'Sou filha de Deus e também mereço'

Aposentadoria?! Que nada… Ana Maria Braga desmentiu os boatos de que vá parar de trabalhar e anunciou que sairá de férias nos próximos dias.

“Tenho uma notícia em primeira mão: Não estou me aposentando. Ficarei fora por duas semanas, no início do ano. Sou filha de Deus e mereço férias”, brincou ela no programa desta terça-feira, 22/12.

O Mais Você continuará exibindo programas inéditos durante as férias da apresentadora.

“Temos trabalhado bastante para deixar atrações inéditas para vocês durante as minhas férias.”

