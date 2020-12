Aos 87 anos, Nicette Bruno é internada com Covid-19 e familiares pedem orações

A nossa querida atriz Nicette Bruno está internada em um hospital do Rio de Janeiro com Covid-19. A notícia foi divulgada nas redes sociais pela sua filha, Beth Goulart, no final de semana.

“Infelizmente mamãe pegou Covid. Está bem, está internada sim, no CTI, com ventilação não invasiva, não está entubada e creio que ela vai sair dessa.

Com muita força, f’é, muita energia de luz que ela sempre teve. Conto com sua oração, seu pensamento positivo.

Não só para ela, estamos todos vivendo em uma situação como essa. Ela vai sair dessa. Eu creio, Deus tudo pode.”

Nesta segunda-feira, 30/11, a artista atualizou o quadro de Nicette:

“Está melhor. O médico vai tentar tirar ventilação não invasiva sinal de melhora. Vamos continuar com oração e pensamento positivo para que ela vença essa doença e saia de lá com saúde e totalmente reestabelecida”.

