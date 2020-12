Após treta com ex-BBB, acreana Raissa desabafa: ‘Tudo que faço vira polêmica’

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

Um dos grandes destaques de “A Fazenda 2020” (RecordTV), a acreana Raissa Barbosa está confinada em um hotel para participar da grande final do programa.

No entanto, ela aproveitou o isolamento para fazer um desabafo em uma sequência de stories. As publicações da acreana foram destaques em grandes sites nacionais como Uol.

“Gente, sinceramente eu não sei mais o que é que eu faço. Tudo que eu falo, tudo que eu faço vira polêmica. Meu Deus do céu. Eu não tô dando conta, eu não, meu Deus. É fo**. É uma pergunta simples que vira uma coisona. Tudo que eu faço de coisinha pequena vira uma coisona. Parece até que eu tô lá dentro do confinamento de novo. Tudo que eu faço aqui se transforma numa coisa muito grande e, às vezes, nem é tudo isso, é só uma pergunta, uma questão que eu devia guardar pra mim. Agora, tudo que eu pensar eu vou ter que guardar pra mim? Vou ter que não falar mais nada? Meu Deus. Tá difícil. Eu não tô acostumada com tudo isso. Eu não sabia que tudo que eu ia falar aqui fora ia virar uma polêmica, ia virar alguma coisa. Eu não tô tendo a dimensão. Eu tô tendo a dimensão agora quando eu falo as coisas que sai em site de fofoca. Gente, pelo amor de Deus, que que eu faço?”

Raissa foi eliminada na 11ª roça com 25,58% dos votos. Ela disputou permanência com Mariano e Lidi Lisboa, que ainda estão na competição.

Recentemente a modelo se viu envolvida em uma polêmica após questionar o motivo da influencer Rafa Kalimann ter deixado de segui-la nas redes sociais. O retorno da acreana deve acontecer neste sábado em prova especial do reality.

