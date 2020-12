Astrólogo dos famosos revela as melhores cores para cada signo na virada de ano

Ricardo Muri, responsável pelo mapa astral Léo Santana e Juliana Paes listou as melhores cores que cada signo usar no réveillon

Depois de um ano repleto de incertezas e notícias ruins, qualquer simpatia é válida para a virada de ano:

desde utilizar sementes de romã na carteira a preparar pratos com lentilha. Mas uma bem famosa é utilizar combinações de cores para trazer energias boas para o ano.

Por isso, o astrólogo Ricardo Muri, responsável pelo mapa astral de famosos como Léo Santana e Juliana Paes, listou as melhores cores para cada signo usar na virada.

“Não indico preto para ninguém! Se você só tiver uma camisa no guarda-roupas e ela for preta, passe a virada sem camisa. Após tudo o que passamos durante esse ano no mundo todo, é uma escolha muito ruim receber 2021 envolvido em uma energia negra, com ausência de luz”, diz.

Como básico de todo o ano, o branco pode ser utilizado sem problemas.

“Para todos os signos, branco é perfeito. Pois é uma representação de paz, energia e leveza. Como vivemos um ano atípico, com muitos desafios e percalços, indico essa cor para todo mundo”, afirma.

Prata

Esta cor é indicada para os signos de Áries, Leão, Aquário e Sagitário.

“Quem quer brilhar no próximo ano, ter prestígio na carreira e nas conquistas, deve apostar no prata. A cor combina especialmente com os signos de fogo e com Aquário, pois estão ligados a inovação, entusiasmo e uma grande força”, aponta.

Amarelo

Para os de Touro, Capricórnio e Virgem, Ricardo indica o amarelo. “O amarelo envolve riqueza, posses, estrutura financeira e emocional, por isso é indicado para todos que almejam esses objetivos. Principalmente indicada para os signos que estão ligados a segurança e estabilidade”, indica.

Verde

Para os que precisam de esperança, como Gêmeos, Aquário e Libra, verde é ideal. “Pessoas que são mais sonhadoras, que tem fé devem apostar nessa cor. Bastante indicado para signos do elemento água, como Aquário, Gêmeos e Libra, pois envolvem completamente essa energia de esperança”, diz.

Vermelho

Clássica por chamar amor, Ricardo indica a cor vermelha para Escorpião e Áries. “A pessoa que quer encontrar o grande amor, que quer se casar ou que deseja uma vida sexual muito ativa deve usar o vermelho. Muito propício para signos intensos, como Escorpião e Áries, que carregam todo esse fogo”, afirma.

Azul

Para os que querem serenidade, Ricardo indica azul. “Quem quer um ano mais tranquilo, próspero e sem turbulências, deve passar a virada de azul para ter um ano com mais harmonia em suas decisões. Indicado para Sagitário, Câncer e Virgem”, diz.

Roxo/lilás

Para os mais sensíveis e que absorvem energia, Ricardo indica o roxo para os que querem aflorar este dom. “Os signos ligados a essa sensibilidade espiritual são Peixes, Escorpião e Câncer, que tem uma intuição mais forte. Para pessoas de outros signos que já tem essa característica, também indico o roxo”, aponta.

Laranja

Esta cor é indicada para qualquer signo. “Energia da criatividade e da ousadia. Artistas de todos os gêneros, cantores, poetas, filosofos, atores, músicos, devem vestir laranja para evidenciar essa questão teatral em 2021, independente do signo”, diz.

Rosa

Também indicada para qualquer signo, Ricardo aponta o rosa para os que querem uma energia altruísta. “Beleza, serenidade, amar de forma mais altruísta. Indico a qualquer pessoa espiritualizada, de qualquer signo. Quem estiver buscando essa energia através da yoga, da astrologia e até por meio de outras técnicas como Theta Healing, Reiki e outras filosofias devem investir no rosa para aflorar o altruísmo”, indica.

