Ator da Globo, Rainer Cadete tira sunga na piscina e mostra tudo

Ator da Globo, Rainer Cadete voltou a surpreender os seguidores com uma foto quase explícita com o bumbum de fora, ao curtir os últimos dias do ano no calor do Rio de Janeiro.

Diretamente de uma piscina, ele fez uma selfie que deu o que falar, numa posição estratégica que deixou a parte de trás em evidência, evidenciando a forma que estava nadando.

“Assim que se refresca no Rio 40°, né?“, escreveu o galã na legenda, arrancando elogios imediatos por parte dos internautas. “Tô mandando uns cookies pra sua casa“, disparou Cleo Pires.

“Tá lindo amigo! Curta seu verão! Eu só não faço uma dessas porque a piscina ainda tá enchendo“, brincou Fabiana Karla. “Sabia que uma hora isso iria acontecer“, alfinetou um fã.

Vale lembrar que, dias atrás, o ator da Globo já havia feito algo parecido, mas se cobriu apenas com um violão.

O que acabou roubando a cena, porém, foi os pés de Rainer Cadete que ficaram em evidência, atraindo as pessoas que têm fetiche na parte específica do corpo masculino.

Nos comentários, um internauta analisou: “Que pezão“. “Dando tudo o que as gays gostam, amo. A tour do pé“, celebrou outro. “Ótimo ator, toca violão e canta. Artista completo“, enalteceu mais um.

“Esse homem é literalmente lindo da cabeça aos pés“, declarou ainda outra pessoa.

