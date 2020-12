Atriz de ‘Chiquititas’ faz apelo após marido ser preso por narcotráfico e sofrer AVC

A atriz mexicana Nadia di Cello usou a conta dela no Instagram para pedir por indicações de trabalho e ajuda financeira após o marido dela, pai dos dois filhos da celebridade, ser preso por prática de narcotráfico e sofrer um acidente vascular cerebral logo após sua detenção.

Hoje aos 31 anos, Nadia começou sua carreira em 1996, quando foi contratada para interpretar a personagem Nadia Cáceres na versão argentina da série ‘Chiquititas’. Junto com Camila Bordonaba, ela foi a atriz que mais durou no elenco da produção, tendo trabalhado no seriado até 2001.

“Preciso de sua ajuda”, escreveu Nadia em um post na seção Stories de seu Instagram.

“Estou em uma situação difícil, principalmente economicamente. Me cansei de pedir ajuda a todos que conheço pedindo por algum trabalho. Por isso hoje resolvi pedir ajuda a vocês… Se souberem de algum trabalho lembrem-se de mim porque preciso cuidar dos meus filhos e seguir adiante. Obrigada, adoro vocês”.

O marido de Nadia, Fernando Migliano, aguarda julgamento na ala hospitalar do presídio de Olmos, em Buenos Aires. O site da rádio argentina Mitre relata que Migliano foi vítima de um AVC logo após sua detenção no início do último mês de novembro, perdendo parte do movimento de seu braço e sua perna do lado esquerdo.

Fernando Migliano está casado com a atriz desde 2019, sendo os dois pais de duas crianças, Valentino (10 anos) e Francesa (5 anos).

Hoje com mais de 114 mil seguidores em seu Instagram, Nadia construiu grande parte de sua carreira na TV e nos palcos da argentina. Ela trabalhou nas séries ‘Rebelde Way’, ‘Rincón de Luz’, ‘El Refugio’ e ‘Santos Pecadores’. Ela também atuou nas peças ‘La Vida Prestada’, ‘Princesas Rotas’, ‘Amoricia’ e ‘Casa Duarte’. Em 2018 ela compôs o elenco do drama ‘Huellas’.

Ao longo das últimas semanas a atriz tem usado a conta dela no Instagram para fazer publicidade de marcas e lojas de roupas e produtos de beleza e maquiagem.

