Atriz eterna de Chiquinha encontra morto na própria cama, conversa com ele e garante não ter enlouquecido

A eterna intérprete de Chiquinha, a atriz Maria Antonieta, que fez sucesso ao participar da série Chaves, surpreendeu ao revelar detalhes sobre a sua vida.

Pra quem não sabe, a veterana sofreu uma grande perda em setembro do ano passado com a morte de seu marido, Gabriel Fernández, de quem era muito próxima. Com isso, a eterna Chiquinha não conseguiu se conter e enfrentou diversas situações traumáticas, chegando até a sofrer com fenômenos sobrenaturais.

Segundo informações do jornal O Dia, o marido da atriz Maria Antonieta já participou da série Chaves, mas fazia parte do elenco de figuração da escolinha do professor Girafales.

Chiquinha diz que conversa com seu falecido marido todos os dias antes de dormir (Foto: Reprodução)

O intérprete de Kiko, o ator Carlos Villagrán, na época da morte do marido da eterna Chiquinha, ofereceu seu ombro amigo para a colega de trabalho e também ficou arrasado com a morte.

Devido a morte do companheiro, a intérprete de Chiquinha enfrentou um duro período de luto e contou que foi surpreendida com uma visita de seu falecido marido.

Para ler a matéria completa siga para TV FOCO, CLICANDO AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários