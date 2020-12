Atriz revela que gravou Mulheres Apaixonadas sob efeito de ayahuasca

A atriz Paula Picarelli revelou um bastidor de sua participação em Mulheres Apaixonadas (2003), novela da Globo atualmente reprisada pelo canal pago Viva.

A intérprete de Rafaela na trama de Manoel Carlos disse em sua rede social que já gravou efeitos de ayahuasca, chá alucinógeno utilizado em rituais espirituais.

“Entro no boxe e abro a garrafa com ayahuasca que Alma tinha me dado. Tomo uma colher. ‘Tome somente uma colher’, sua voz ecoa na minha cabeça, como um flashback de novela mexicana. Tomo mais uma, e mais outra”, relatou Picarelli.

“Quarenta minutos depois, ouço meu nome, me chamam para a gravação. Estou completamente pegada e penso, agora como a narração de um filme de terror trash: ‘Estou em transe e vou passar mal em rede nacional'”, prosseguiu a atriz em sua rede social.

Paula Picarelli, que viveu par romântico com Alinne Moraes (Clara) na trama global, explicou que vivia uma “paranoia” durante a produção da novela e adotou rituais religiosos para enfrentar o medo.

“Em 2003, enquanto gravava a novela Mulheres Apaixonadas, eu estava imersa num culto religioso. Todos os dias, ao acordar de manhã até me deitar, tudo o que eu pensava e sentia era medo. O mundo oculto que eu acreditava existir me assustava, perseguia, atacava, e eu passava a maior parte do meu tempo tentando me proteger, enviando anjos, segurando cristais, uma infinidade de práticas e comandos mentais. A novela foi o ápice dessa paranoia. Eu vejo hoje esse medo no meu corpo quando me assisto nas cenas da novela”, contou.

