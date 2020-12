Boca Rosa, anuncia gravidez e tem mais de mais de 1 mi de likes em 40 minutos

A influencer e ex-sister do BBB 20 Bianca Andrade, a Boca Rosa, de 26 anos de idade, anunciou que espera seu primeiro bebê com o namorado, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

“Siiiim, teremos um baby!!! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes pra um carai e esse bebezin já é mais amado que tudo!! Então, em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos pra comemorar!”, escreveu Bianca. O anúncio fez tanto sucesso que conquistou mais de 1 milhão de curtidas em apenas 36 minutos!

Fred também divulgou fotos comemorando a notícia em seu Instagram. “O ‘menino que ousou sonhar’ está muito perto de realizar o maior de seus sonhos! Sim, estamos esperando um baby e essa foto aí é do dia mais feliz da minha vida, quando fiquei sabendo a notícia. Por conta do desrespeito de alguns, eu não consegui contar antes pra muitas pessoas especiais da minha vida e consequentemente acabei perdendo a reação delas ao saberem dessa notícia, mas o que importa é o que vem daqui pra frente”, começou ele.

“Agora a palavra papai pra mim tem um outro significado, assim como a palavra mamãe, porque eu já era feliz ao acordar do lado dessa mulher incrível e me sentir o cara mais sortudo do mundo, e hoje eu me sinto mais realizado ainda porque a cada vez que eu a olho eu sei que ela será a mãe do nosso filho”, finalizou o youtuber.

