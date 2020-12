Bruno expõe Marrone, fala da sexualidade do cantor e tira companheiro do armário: “Casamento com travesti”

Na noite desta sexta-feira, 04 de dezembro, Gusttavo Lima organizou uma live em seu canal no YouTube e contou com a participação mais do que especial de Bruno e Marrone. Ao longo da conversa, a dupla sertaneja estingou o cantor a falar do seu casamento com Andressa Suita que chegou ao fim.

Bruno e Marrone deram conselhos amorosos para Gusttavo Lima e acabaram falando demais. Em vários momentos do bate-papo, foi possível notar que o pai de Gabriel e Samuel estava desconfortável com o que estava acontecendo e tentou se esquivar de ser encurralado.

Quando Marrone decidiu aconselhar Gusttavo Lima, Bruno se meteu e disse que o parceiro não tinha moral para falar do assunto e sugeriu que ele assumisse a verdadeira sexualidade. “Marrone você não pode falar de casamento porque você é um péssimo exemplo de casamento”, disparou ele.

“Você tem que casar logo com um travesti”, disse Bruno. Visivelmente irritado com a brincadeira do companheiro, Marrone surgiu que ele se vestisse como uma mulher. “Cadê ele? Cadê ele? Veste uma saia então você aí”, falou em resposta. Gusttavo Lima apenas riu de toda a brincadeira entre os dois.

bruno: marrone vc tem que casar logo com um travesti marrone: veste uma saia aí então KKKK pic.twitter.com/40K4VCBLZS — Verso Sertanejo (@VSertanejo) December 5, 2020

Fonte: IG

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários