Carla Diaz de apenas 30 anos, revela câncer e para o Brasil com notícia: “Noites sem dormir”

Nesta última quinta-feira (03), a atriz Carla Diaz acabou revelando aos seus seguidores que o nódulo na tireoide descoberto por ela em julho deste ano era maligno. Ela então, desabafou sobre o período tenso de enfrentamento ao combate à doença, revelando ter vibrado com a sua vitória.

Agora recuperada, ela resolveu compartilhar a sua experiência nas redes sociais para ajudar a quem está passando pelo mesmo problema.

O DESABAFO

“Descobri um tempo atrás um nódulo na tireoide. Depois de muitos exames, descobrimos que ele era maligno, ou seja, eu estava com câncer de tireoide. Descobrir que está com câncer é assustador, é horrível, muito delicado, precisei desse tempo fechada no meu casulo pra assimilar tudo”, disse a atriz.

“Mas pensando nas pessoas que gostam de mim, que se preocupam comigo e que estão vivenciando a mesma coisa que eu vivenciei, resolvi registrar todo meu processo, desde a descoberta do nódulo até o dia da cirurgia, que foi a cura. E tive a ideia de fazer um documentário informativo sobre o câncer de tireoide”, relatou Carla Diaz.

“Espero que essa experiência sirva de alguma coisa para alguém, nem que seja para acalmar o coração de quem está passando pela mesma situação que eu. Sei que não é fácil. Enfim, é isso, só pra avisar a vocês que eu estou curada, graças a Deus. Não foi fácil, quantas noites fiquei sem dormir, mas passou!”, finalizou a atriz o seu desabafo.

