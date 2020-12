Carlinhos Maia é detonado por promover festa de Natal com aglomeração

Carlinhos Maia foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter em meio a uma nova polêmica. O humorista, que vandalizou uma obra de arte recentemente , deu uma festa na cidade de Penedo, em Alagoas, na madrugada deste domingo (20). O comediante promoveu o evento para homenagear a Vila Primavera, onde cresceu e começou a ficar famoso com os vídeos na internet. Ele disse que a comemoração seguiria os protocolos de segurança, mas não foi bem isso que os internautas enxergaram.

Nos Stories de Carlinhos, foi possível ver uma aglomeração. As pessoas estavam sem máscara e todas juntas no mesmo espaço. Foi uma grande balada com a presença de diversas celebridades e influencers. O evento ainda contou com shows ao vivo, como de Dennis DJ, Gabi Martins e Mano Walter.

“O Natal da Vila vai acontecer, justamente para gerar ainda mais visibilidade para o povo da vila. Não teve ano passado. Tudo dentro da lei. Com autorização da Secretaria de Saúde, o número permitido de pessoas, bombeiro, polícia, testes, e desintoxicador”, escreveu Carlinhos Maia no Twitter um dia antes da festa.

O humorista falou que o evento teria um número restrito de pessoas e só entraria quem fosse convidado. Ele também disse que os famosos que estavam lá profissionalmente, como Gabi Martins e Pyong Lee, foram testados para Covid-19 e o exame deu negativo.

