Carlos Alberto, após acusar Silvio de roubo e ficarem 11 anos sem se falar, surta com real e faz até exame para câncer

Carlos Alberto surpreendeu durante entrevista a Otaviano Costa ao revelar que achava estar com câncer, mas que na verdade era depressão

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi mais um dos entrevistados do programa OtaLab, apresentado por Otaviano Costa no UOL.

Na atração, ele revelou como está sendo passar esse tempo de pandemia longe da TV e também como vai seu estado de saúde atualmente.

Surtando com a realidade, ele chegou a fazer até exame, mas estava com depressão.

“Comecei a inventar doença. Achei que estava com câncer de pele e fiz até biópsia. Não deu nada. Depois fiz exames nos rins e nada. Percebi então que meu problema era na cabeça”, revelou.

Carlos Alberto também se pronunciou sobre a onda de demissões que vem atingindo o SBT, que precisou se despedir de grandes nomes da casa, como Leão Lobo e Lívia Andrade.

O veterano cravou que A Praça é Nossa não foi atingida, pois a maioria é contratada do canal.

Carlos Alberto falou sobre futuro

“Eu sou contratado e o meu pinga todo mês. Mais 10 ou 11 também têm esse benefício. Porém, uns 55 ganham por gravação. Como fica, né? O que eu sei é que meu contrato tem ainda mais dois anos e meio e quando puder voltar a gravar todos retornam comigo”, contou.

Polêmica do ano

Vale lembrar que no início do ano Carlos Alberto revelou uma verdadeira bomba: passou 11 anos sem falar com Silvio Santos por achar que ele estaria lhe roubando no caso do banco Panamericano.

Isso repercutiu bastante e caiu como uma bomba no mundo dos famosos.

