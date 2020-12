Carlos Nascimento é demitido do SBT após 14 anos e emissora coloca fim em gigantes do jornalismo

Carlos Nascimento acaba de ser dispensado do SBT, onde trabalhou de forma ininterrupta por 14 anos. O profissional estava afastado de suas funções na emissora de Silvio Santos desde abril, por causa da pandemia.

De acordo com a coluna de Maurício Stycer, do Uol, e com o site Notícias da TV, o jornalista é o último da ‘grife’ do Jornalismo do canal e seu desligamento teria acontecido em comum acordo, segundo a assessoria do SBT.

Carlos Nascimento trabalhou por muitos anos ao lado de Rachel Sheherazade, que foi demitida da emissora em setembro, após fazer alguns comentários contrários ao governo, o que teria desagradado Silvio Santos. Os dois profissionais comandaram o “SBT Brasil”, que atualmente é apresentado por Márcia Dantas e Marcelo Torres.

