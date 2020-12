Cleo Pires emagrece e surpreende ao mostrar seu novo corpo

Cleo Pires continua investindo pesado em seu processo de emagrecimento e surpreendeu os fãs ao divulgar uma foto com o seu corpo de fora.

Na ocasião, ela usou apenas uma calça e jaqueta, com o sutiã rosa à mostra, e impressionou por conta das suas curvas mais definidas do que meses atrás.

“A cara é de seria, mas eu sou um amorzinho, juro”, escreveu na legenda, de forma descontraída, levando os seguidores ao delírio nos comentários.

A atriz, por sua vez, está cada vez mais reflexiva com as suas questões e falou sobre as situações que precisa enfrentar, em entrevista ao programa Prazer, Feminino, no canal da GNT no Youtube.

“Eu negava uma carência que tinha pela minha história de vida, tinha vergonha. Mas com o tempo fui estudando e essa foi uma mentira que parei de contar pra mim. Eu tenho momentos de carência, sou carente e tudo bem. Quanto mais eu tentar esconder eu mais não vou saber lidar, então já aviso logo pra pessoa“, contou Cleo durante o papo.

Ela completou: “Tem vários tipos de mulheres e às vezes você tem fases diferentes. Tem fases que você tá muito sexual, mas não tá pegando muita gente, está sexual só com uma pessoa. Já menti sobre fases que estava passando o rodo e fingi que não estava porque não me encaixaria em algumas rodas“.

A atriz destacou contou ainda que, por ser uma mulher aberta sobre sexo, muitas vezes acabam criando percepções e expectativas sobre ela que nem sempre são reais.

“Às vezes só porque você fala sobre sexo de forma natural as pessoas tentam te rolutar, que vão chegar em você e você vai sair dando ou acham que você sabe todas as gírias e posições e que você é performática. Mas às vezes você quer só um papai e mamãe. Já tive que ser meio grossa por isso, de o cara chegar e falar ‘ué, mas você não..?‘”, desabafou.

